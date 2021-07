Aberta à participação popular, conferência da saúde será em agosto

A 9ª Conferência Municipal da Saúde de Americana será realizada em formato on-line no dia 7 de agosto. Com o tema “A rede de atenção à saúde de Americana no contexto da pandemia – perspectivas e desafios”, a conferência é aberta à participação popular.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Conceição Aparecida Fagionato – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O evento tem como objetivo elaborar diretrizes e propostas para a área da saúde. A conferência é realizada a cada quatro anos, sempre no início de uma nova gestão municipal. A população pode enviar propostas até o dia 5 de agosto, que serão discutidas, votadas e encaminhadas para a câmara para aprovação juntamente com o Plano Plurianual.

Existem opções on-line e presenciais para envio das demandas. É possível entregá-las em qualquer uma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), em urnas instaladas para receber as propostas. O Conselho Municipal de Saúde também pode receber as sugestões. O órgão fica na Rua Anhanguera, número 80, no Centro.

A Secretaria de Saúde também disponibilizou um formulário para se cadastrar na conferência e enviar propostas. Ele está disponível no site da pasta e também pode ser acessado por um QR Code presente nos folhetos da conferência.

Serão realizadas cinco “salas” de discussão, cada uma delas com apoio de um técnico da Secretaria da Saúde, com os temas Atenção Básica, Atenção Especializada e Hospitalar, Gestão e Controle Social, Urgência e Emergência Médica, e Vigilância em Saúde.

“É uma oportunidade única para o usuário do SUS. Quem sente as dificuldades é quem está lá na ponta, o usuário. Então, é muito importante, porque é a voz do povo, o que as pessoas vão querer, o que precisa melhorar e quais as perspectivas”, convidou a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Conceição Aparecida Fagionato.

Além de usuários da rede pública, podem participar trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços de saúde.

Prioridades

Conceição destacou duas demandas que, na sua avaliação, são prioridade em Americana. A primeira é a realização de um trabalho voltado à prevenção de doenças, principalmente entre os idosos.

A segunda é a necessidade de contratação de médicos especialistas na cidade. “Estamos aguardando posição da secretaria com relação a isso, se vai abrir concursos, se vai continuar com médicos terceirizados. A gente sabe que a dificuldade de contratar médicos é o baixo salário, todo um estudo precisa ser realizado. A atenção básica é boa, mas esbarra na fila de consulta, de cirurgias eletivas”, disse Conceição.

“A preocupação com a pandemia parou todos os atendimentos, isso gerou um atraso muito grande na saúde de modo geral no país. Mas a gente espera que com todos vacinados até o final do ano, isso volte a funcionar”, finalizou a presidente do Conselho Municipal de Saúde.