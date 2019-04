Abdalla pretende vender área a famílias, diz Omar

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), disse na noite desta terça-feira que a família Abdalla pretende vender a área onde está instalado o bairro Monte Verde por um valor abaixo de mercado às pessoas que já estão no local. A ocupação surgiu como um desmembramento do Assentamento Milton Santos, às margens da Estrada Ivo Macris, e hoje reúne aproximadamente 1,5 mil famílias, segundo a Secretaria de Habitação. O local carece de quase todo tipo de infraestrutura.

A informação foi anunciada por Omar durante um evento no auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana para discutir a regularização de loteamentos urbanos. O encontro foi promovido pelo Ministério Público.

Omar se encontrou com Toninho Abdalla, um dos membros da família, que é dona de aproximadamente 80% da área do Pós-Represa, segundo informações da prefeitura. “Conversei com ele que já existe inúmeras famílias instaladas lá, com casa, até tem umas casas lá que tem piscina”, afirmou Omar nesta terça-feira.

De acordo com o prefeito, recentemente a família obteve uma vitória judicial no STF (Supremo Tribunal Federal) que lhe garantiu a propriedade da área onde está o Monte Verde (a disputa era entre os Abdalla e a União), afirma Omar.

Agora, quer negociá-la com os próprios moradores. “E ele está dizendo que não vai criar caso com o pessoal para querer pegar a área de volta, então ele prefere que o pessoal fique lá e ele regularizar a sua situação perante o município”, afirmou o prefeito.

NEGOCIAÇÃO. A negociação seria o primeiro passo para a regularização da área. A partir disso, será verificado como serão feitas as intervenções no local (como pavimentação e obras de asfalto e esgoto). Se por meio do loteador ou se a prefeitura vai implementar um plano de contribuição de melhorias (em que os moradores pagam para a prefeitura realizar as intervenções necessárias). A regularização se daria por meio da lei 13.465/17, que facilita esse tipo de procedimento.