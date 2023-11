A região está sem água desde sexta; devido ao rompimento da subadutora que abastece o reservatório do Jardim Brasil

O abastecimento de água na região do Pós-Anhanguera, em Americana, deve retornar a partir das 18h deste sábado (4), informou o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Os bairros já completam mais de 20h sem água após o rompimento da subadutora que abastece o reservatório Jardim Brasil, responsável pela distribuição de água na região do próprio Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e do bairro Antonio Zanaga.

Bairros abastecidos pelo reservatório Jardim Brasil já estão há mais de 20h sem água – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O desabastecimento foi ocasionado por causa da instalação de um poste de energia da CPFL Paulista na sexta-feira (3), que causou o rompimento da subadutora SA12, localizada na Avenida Afonso Pansan.

O DAE informou ainda que uma equipe segue no local realizando o reparo na subadutora e que se trata de um trabalho delicado. Para começar o conserto, a departamento precisou esperar que a companhia de força retirasse o poste de energia.

TRANSTORNOS

O abastecimento foi encerrado às 18h de sexta-feira no bairro Antônio Zanaga, de acordo com o morador Felipe Souza, de 20 anos. Por causa da falta d’água, ele não conseguiu realizar certas tarefas domésticas ao longo do dia.

A aposentada Divina Vicente Dorado, de 66 anos, também do Zanaga, precisou racionar a água quando notou o desabastecimento. “Percebi na hora que fui tomar banho e vi que não tinha água da rua”, contou.

Divina, que lavaria roupas hoje, precisou adiar o cronograma dos afazeres domésticos e torce para que o filho não trabalhe amanhã, porque não tem mais uniformes limpos.