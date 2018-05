Abastecimento é retomado e posto aberto já não é raridade

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Boa parte dos postos já tinha combustível na noite desta quarta-feira, em Americana. Sem piquetes de caminhoneiros na frente das distribuidoras e nas rodovias, vários caminhões-tanque saíram sem escolta de Paulínia. A reportagem percorreu 26 estabelecimentos de Americana durante a noite e encontrou 13 abertos. Outros postos, ainda fechados, esperavam a chegada de caminhões para ontem. Ainda grandes, as filas eram menores do que as registradas nos dias anteriores.

A garçonete Sara César, de 26 anos, esperou 35 minutos para abastecer em um posto na Avenida Paulista. Preocupada com a greve, ela estava usando o carro apenas para ir trabalhar nos últimos dias. Não abastecia desde quarta-feira da semana passada.

Durante o dia, segundo o Exército, boa parte dos caminhoneiros saiu de frente das distribuidoras de Paulínia, na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), e o trânsito de caminhões começou a fluir sem escolta. Também não havia mais bloqueios nas rodovias, informou o tenente-coronel Eduardo José Lopes Gonçalo, chefe de comunicação social da 11ª Brigada de Infantaria Leve.

Segundo a Plural (associação que reúne as distribuidoras de combustíveis), o carregamento de caminhões-tanque para postos aumentou 200% em Paulínia. De acordo com a associação, no Sudeste do País a circulação de veículos com combustíveis já chega a cerca de 60% da movimentação normal.

A gasolina, quase impossível de encontrar há alguns dias (já que alguns postos conseguiram etanol direto das usinas), já estava nas bombas de vários postos. A reportagem encontrou o litro da gasolina entre R$ 3,99 e R$ 4,39. O do etanol variava de R$ 2,34 a R$ 2,99.