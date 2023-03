Abastecimento de água deve ficar prejudicado em 11 bairros de Americana

Reparo deve ser concluído até o fim do dia, a depender das condições climáticas - Foto: Divulgação

O rompimento de uma subadutora que abastece o reservatório da Vila Santa Catarina, neste sábado (4), deve prejudicar o abastecimento de água em 11 bairros de Americana.

A situação, comunicada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) nesta manhã, deve afetar a Vila Santa Catarina, Nova Americana, Conserva, Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Cidade Jardim, Mathiensen, Parque Novo Mundo, Terramérica, São José e Jardim Brasília.

Segundo a autarquia, há equipes providenciando o reparo, trabalho que deve ser concluído até o fim do dia, a depender das condições climáticas.

Ainda de acordo com o departamento, a subadutora que rompeu fica embaixo do Viaduto Amadeu Elias, local de difícil acesso para as equipes do DAE. Por conta do problema, o bombeamento de água foi interrompido por volta das 6h.

“A rede sofreu um deslocamento, que pode ter sido causado inclusive pelas fortes chuvas. Por se tratar de um local de difícil acesso, e também por conta da chuva, o trabalho acontece de maneira mais lenta, mas o DAE está trabalhando para retomar o abastecimento o mais rápido possível”, afirmou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, via assessoria de imprensa.

“É importante pedir a colaboração da população para que faça o uso racional da água ao longo do dia”, acrescentou.