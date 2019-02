Abandono da Praça Pedro Dainese gera queixas

O programador Rafael Hirooka Sgobin, de 21 anos, reclama que o mato alto tomou conta da Praça Pedro Dainese, na Vila Dainese, em Americana. “Eu gosto bastante de acompanhar o nascer no sol na praça. Deve ser a praça com melhor vista da cidade e hoje está em total descaso”, afirmou. Ele relata também o acúmulo de entulho na região.

Foto: Divulgação

Ele diz que já viu sofás e pedaços de madeira descartados irregularmente na praça. “Sem contar que a noite tem diversos usuários de drogas que acabam prejudicando o que a praça tem a oferecer para as pessoas”, ressaltou sobre o assunto nesta terça-feira à reportagem do LIBERAL.

A Unidade de Praças e Jardins informou que a praça passou por manutenção no dia 18 de dezembro de 2018 e a seguinte está programada para os próximos 10 dias. Com relação ao descarte irregular, “a Prefeitura ressalta que é crime ambiental, passível de multa. Denúncias podem ser feitas para o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) – 3407-0513”. Sobre a presença de usuários de drogas, a Gama informa que tem realizado abordagens periodicamente no local e que “qualquer solicitação pode ser feita nos telefones 153 e 3461-8631”.

