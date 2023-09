Abaixo-assinado pede volta de mão dupla na Avenida Afonso Pansan

Documento reúne mais de 1,3 mil assinaturas e quer providências após remodelação no trânsito no portal

Moradores que vivem na região do Pós-Anhanguera, em Americana, reuniram mais de 1,3 mil assinaturas em um abaixo-assinado que pede a volta de mão dupla na Avenida Afonso Pansan.

Moradores alegam que foram afetados com obras e acreditavam que avenida seria reaberta – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Eles alegam que foram afetados durante os meses das obras de remodelação viária no portal de entrada e acreditavam que com o fim das alterações a avenida seria reaberta, o que não ocorreu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Não podemos ser prejudicados eternamente por uma obra que não nos beneficiou em nada, pelo contrário, só atrapalhou. Foram 11 meses de transtorno no trânsito e agora querem nos condenar pelo resto da vida com esse fechamento da via. Obrigando a gente a entrar na [avenida] Paschoal Ardito, que não tem capacidade de escoar o trânsito e culmina em congestionamento, todos os dias”, desabafou a advogada Amanda Martins de Castro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A remodelação viária no portal foi inaugurada em 31 de agosto. Orçada em R$ 4,2 milhões pela prefeitura, a obra acabou com as rotatórias e colocou semáforos no lugar.

O trecho, segundo a administração, era alvo de críticas pela dificuldade que motoristas tinham de cruzar a avenida e acessar vias que levam à Rodovia Anhanguera (SP-330) ou à região central.

Segundo Amanda, já houve um primeiro contato com o Poder Executivo e alguns vereadores.

“Esperamos que a prefeitura note a nossa insatisfação e resolva o problema o mais brevemente possível”.

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que a obra de remodelação viária da região do portal “foi executada conforme projeto técnico realizado por uma empresa especializada em estudos de engenharia de tráfego. Com o viário liberado, as análises de tráfego continuam sendo feitas e, caso seja identificada a necessidade de alguma alteração, será feita”.