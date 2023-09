Portão fica fechado à noite na passagem da linha férrea, na Rua Carioba - Foto: Claudeci Junior / Liberal

Um grupo de comerciantes pediu ao prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), por meio de abaixo-assinado, para que mantenha aberta 24 horas por dia a porteira da passagem da linha férrea na Rua Carioba.

Entregue nesta sexta-feira, o documento tem pelo menos 500 assinaturas, segundo o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Antonio Fernandes.

De acordo com ele, houve adesão de empresários e clientes que frequentam o local. Marcelo afirmou que a solicitação tem como objetivos “melhorar a acessibilidade de pessoas, de carros, e trazer mais segurança para o local.”

Atualmente, o portão fica fechado das 19h às 5h, o que impossibilita a passagem de veículos pelo local.

Os motoristas que querem ir para o outro lado, então, precisam dar uma volta – devem seguir pela Avenida Antônio Lobo, buscar o acesso para o Viaduto Centenário e retornar pela Avenida Bandeirantes.

Chico recebeu o pedido em reunião com empresários da Rua Carioba e da Avenida Dr. Antônio Lobo. O encontro também contou com as presenças do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, além de Marcelo.

Chico recebeu grupo de comerciantes em seu gabinete – Foto: Secom / Divulgação

O prefeito prometeu avaliar a situação. “Ouvimos atentamente os pedidos dos comerciantes e vamos analisar o que é possível fazer para atender. Precisamos estudar o melhor caminho para essa situação. Nossa gestão tem buscado o fortalecimento do Centro”, disse.

Rafael destacou que a prefeitura tem dado atenção às demandas dos comerciantes do Centro. “Uma das prioridades desde o início da gestão do prefeito Chico é levar vida e prosperidade para a região central. Por isso, temos trabalhado ponto a ponto para atender aos pedidos dos comerciantes, com objetivo de transformar o Centro em uma região mais atraente para as famílias americanenses.”

RESPOSTA

A Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea, defendeu o fechamento da porteira à noite. “A medida preventiva da administração municipal é efetiva e essencial para minimizar os riscos de acidente e proporcionar segurança aos pedestres e motoristas”, comunicou.

A porteira começou a funcionar dois meses após a tragédia envolvendo o ônibus 141 da VCA (Viação Cidade de Americana), que atravessou a passagem e se chocou com um trem na noite do dia 8 de setembro de 2010. Dez pessoas morreram.