Abaixo-assinado com quase 300 assinaturas pede melhorias no Boer

Morador diz que carros costumam transitar a mais de 100 km/h - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Um abaixo-assinado com 288 assinaturas pede uma série de melhorias no Jardim Boer, em Americana. Articulador do movimento, o empresário Francesco Coscarelli, 46, disse que vai apresentar o documento ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), na Promotoria local.

Um dos pedidos é para instalação de lombadas na Rua Bom Recreio e na Avenida Roma. Francesco faz essa solicitação à prefeitura desde 2020, por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão).

Segundo o empresário, há carros que transitam pelo local bem acima da velocidade permitida. A situação, de acordo com ele, coloca em risco a segurança de crianças que brincam na rua. “Tem uns caras que passam a mais de 100 km/h”, afirmou.

O abaixo-assinado também traz reivindicações como: manutenção mensal do bairro, capinação, limpeza, retorno da coleta de materiais recicláveis às sextas, poda de árvores, remoção do lixo e do descarte irregular nas ruas, instalação de placas de sinalização até o ecoponto, cobertura nos pontos de ônibus, entre outras.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Não é justo favorecer bairros que são considerados de classe A e os moradores do Boer serem considerados de classe B, sendo que todo mundo paga IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)”, declarou.

Resposta

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura comunicou que recebe diariamente “inúmeros” pedidos de instalação de lombadas e que, antes da implantação, “é necessária a realização de estudos”.

A administração também apontou que o bairro receberá manutenção mensal a partir de fevereiro. Também informou que instalará placas de sinalização até os ecoponto e que os pedidos de cobertura em pontos de ônibus na região estão no cronograma.

Ainda segundo o Executivo, a poda está constantemente na programação, mas ressalta que, nesta época de chuvas, o serviço tem sido priorizado em locais que podem oferecer risco aos moradores.

A prefeitura também respondeu que as coletas de recicláveis já acontecem às sextas e que realiza, periodicamente, a limpeza e remoção dos descartes irregulares.