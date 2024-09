Abadá-Capoiera realiza evento especial e gratuito neste sábado em celebração ao Dia da Árvore

Evento, gratuito e aberto ao público em geral, será realizado no Sítio do Chicó, em Americana - Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de Setembro, o Abadá-Capoeira realiza neste sábado (21), um evento especial, gratuito e aberto ao público em geral, no Sítio do Chicó, em Americana. O endereço é Rua Méier, no Jardim Novo Horizonte. Mais de 100 pessoas são esperadas.

O “Aulão” como o grupo organizador denomina a ação, vai possibilitar diversas atividades como trilhas, brincadeiras ecológicas, aulão de capoeira, troca de cordas, vivência no Sítio do Chicó, apresentações culturais, plantações de árvores, contação de histórias, palestra com historiador, além de demonstrações de berimbau e percussão.

Todas essas ações, de acordo com o idealizador, Mestre Pernilongo, visam valorizar a integração com a natureza e destacar a importância da preservação ambiental.

Além destas atividades, outras ações estão previstas, ligadas a recreação, como pular corda, corrida de saco, brincar de subir em árvores, confraternização entre os capoeiristas e as famílias. Programação contará ainda com lançado o gibi oficial do Sítio do Chicó.

“O evento, aberto ao público em geral, busca desenvolver, por meio de atividades diversas, o fortalecimento dos laços comunitários e da cultura afro-brasileira e também promover uma conscientização ecológica, ressaltando o papel essencial das árvores para o equilíbrio do nosso ecossistema. ”, pontua Mestre Pernilongo.

Mais informações no site do Sítio do Chicó ou então nos perfis @mestrepernilongo e @abadacapoeira_americana.