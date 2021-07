A partir desta terça, feiras noturnas voltam ao horário normal de funcionamento

A partir desta terça-feira (13), as feiras noturnas de Americana voltam a funcionar no horário normal das 18h às 22h. O retorno ao funcionamento em horário normal foi estabelecido e permitido pelo Plano São Paulo, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, por meio do Setor de Fiscalização de Feiras e Ambulantes da Unidade de Serviços Urbanos.

As feiras estavam funcionando em horário alternativo, entre 14h e 19h, e, posteriormente, até às 21h desde 9 de março deste ano, como consequência das restrições da fase vermelha e fase de transição do Plano São Paulo, que limitavam o horário de funcionamento de atividades econômicas em função da pandemia da Covid-19.

As feiras noturnas acontecem às terças-feiras na Praça Fernando Costa (em frente ao Cemitério da Saudade), e às quintas-feiras na Praça Lino Duzzi (no Zanaga).