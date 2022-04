A música que rompe barreiras

Fã da Rádio Gold, deficiente visual americanense tem o que especialistas chamam de ouvido absoluto, toca piano, canta e sonha poder trabalhar em eventos, além de aumentar o número de seguidores em seu canal do YouTube

Devota de Nossa Senhora, Tamiris adora cantar e tocar em homenagem à santa - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A história da vida de qualquer deficiente visual já é por si só inspiradora, contudo, a da jovem americanense Tamiris Stigert, de 31 anos, tem um contorno a mais. Musicista, ela possui o que os especialistas chamam de ouvido absoluto, um fenômeno auditivo raro que se caracteriza pela habilidade de uma pessoa conseguir identificar ou recriar uma nota musical mesmo sem ter nenhuma referência. Aliás, recriar o próprio universo faz parte do cotidiano de Tamiris, que até para nascer precisou lutar.

Segundo conta a mãe, Edenir Granzoti Stigert, de 61 anos, Tamiris é fruto de sua quarta gravidez. Antes dela, já havia perdido dois bebês ainda durante a gestão e um terceiro que nasceu morto. Cinco anos após as perdas, veio a garota, considerada pela mãe muito mais do que uma benção. “Ela é o meu milagre e foi Deus quem a salvou”, diz.

Na época, Edenir passou por uma gravidez conturbada, marcada pela perda da própria mãe e o receio de não conseguir ter o bebê. Aos seis meses, acabou sendo internada devido à pressão alta e, com sete meses de gestação, Tamiris nasceu em um parto complicado, muito debilitada, pequena e precisando de cuidados especiais, inclusive de oxigênio.

Meses depois, a pediatra, notando que os olhos da menina tinham movimentos irregulares, a encaminhou para o Instituto Penido Burnier em Campinas, quando veio o diagnóstico de que a criança não enxergava absolutamente nada. “Na hora ficamos impactados, mas depois que processei pensei: ela está viva. Eu perdi duas crianças e uma menina morta, ela estava viva e era isso que importava.”

Amor pela música. O tempo passou, e aos cinco anos de idade, a família descobriu o talento musical da menina. Na época, ela havia acabado de ganhar um pianinho de brinquedo e, certo dia, comentou com a mãe que iria tocar uma música para ela. “Eu tirei ‘Don’t cry for me Argentina’, da Madonna, e minha mãe ficou pasma”, recorda ela, aos risos.

Daí para frente, Tamiris nunca mais parou de tocar piano. De apresentações na escola a recitais nas igrejas, e algumas participações em casamentos, ela foi acumulando experiência e monstrando cada dia mais talento.

Mesmo com uma boa técnica, na prática, ela teve breves passagens por escolas de música ou conservatórios. “Ela tem um dom. Independentemente de ser deficiente visual, esse dom da Tamiris é nato”, afirma a mãe.

Apaixonada pela arte, a jovem acorda e vai dormir tocando, cantando e ouvindo música, porém, apenas se for de qualidade, como ela mesma faz questão de ressaltar.

“Existe muita música boa, mas é preciso selecionar. A juventude, em sua maioria, não sabe o que é música de verdade”, afirma a jovem, que se diz fã da Rádio Gold, do Grupo Liberal.

A prova disso é que, além da música religiosa, em sua playlist é possível encontrar de Melim, passando por Bee Gees, The Beatles, Legião Urbana, Elton John, música clássica e até MPB.

Extremamente devota de Nossa Senhora, atualmente, Tamiris mantém um canal no YouTube (Canal da Tamiris) onde ela posta vídeos cantando músicas religiosas e com o qual deseja atingir outros públicos.

Além disso, sonha em poder trabalhar em eventos, especialmente casamentos. A ideia é, além de mostrar seu talento, conseguir ganhar uma renda extra. Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3013-3186.