A história de uma mãe que se tornou exemplo de resiliência e fé

Mesmo marcada por várias atribulações, Tereza sempre colocou a sua vida nas mãos de Deus

Assim como sua santa de coração, a dona de casa Tereza Gimenez, 49 anos, é uma mulher de muita fé. Além disso, como Santa Rita de Cássia, a moradora de Americana teve dois filhos e, por eles, fez um propósito com a santa das causas impossíveis. “A gente não tem só que pedir, a gente tem que entregar e confiar”, comenta ela, que, mesmo com tudo que já passou, não tira o sorriso do rosto.

Em 2019, Tereza procurou a casa de Santa Rita para pedir pelo filho primogênito, que na ocasião vivia um relacionamento amoroso conturbado. Em troca da graça, ela prometeu participar durante todas as missas de outubro a maio do ano seguinte. Mesmo não tendo conseguido cumprir a promessa, devido à pandemia que se alastrou pelo mundo pouco depois, Tereza teve o pedido atendido pela santa. “Foi minha primeira graça”, recorda.

Nesse mesmo período, a dona de casa passou por momentos difíceis, como a perda da mãe e uma doença desconhecida e inesperada, que abalou a saúde de sua filha caçula, Nathália, que até então era uma garota de 18 anos saudável e feliz.

Resiliente, novamente a mãe zelosa decidiu colocar a vida da filha nas mãos de outra mãe amorosa. “Pedi para que Santa Rita libertasse minha filha da dor e da angústia”. Após a primeira crise convulsiva, foram quase seis meses de batalha, até a jovem falecer em casa, por volta das 3h da madrugada do dia 19 de maio de 2020, por parada cardiorrespiratória, exatamente no período em que Tereza finalizaria o propósito do filho. “Mês das mães, alguns dias antes do Dia de Santa Rita”, comenta. A dona de casa relata que, ao encontrar a filha desfalecida na cama, teve a serenidade de fazer o sinal da cruz, acarinhar o rosto da jovem e declarar: “pai, é sua! Pode levar.”

Assim, contrariando o comum, Tereza nunca se revoltou ou questionou a razão de a filha ter partido. “Tudo é graça, porque, como mãe, eu pedi pra ela não sofrer, então, tenho certeza que Santa Rita atendeu meu pedido, porque, talvez, se ela estivesse aqui hoje, estaria em sofrimento”, reflete.

Após tudo isso, mais um baque abalou a vida de Tereza, mas sua admirável fé continuou intacta e servindo de exemplo para quem conhece sua história.

Em 2022, o diagnóstico de eritema nodoso a colocou dez dias internada, quatro meses na cama e dois meses fazendo uso de uma cadeira de rodas. “Faz pouco tempo que comecei a dar meus primeiros passos e ainda estou em processo de cicatrização. Contudo, mais uma vez, Santa Rita me deu a oportunidade de poder estar aqui para contar minha história, então sou muito grata a ela e à comunidade que sempre me acolheu”, finaliza.