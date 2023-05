À espera de acesso, moradores do Guaicurus fazem abaixo-assinado

Sem a passarela, moradores precisam fazer desvio e caminhar 1,6 km - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Moradores do condomínio Residencial Guaicurus, em Americana, fizeram um abaixo-assinado em que reivindicam a construção da passarela sobre o Ribeirão Quilombo, que liga o bairro Chácaras Machadinho ao Nova Americana. O antigo acesso, entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Silvino Bonassi, cedeu em janeiro após um temporal.

Segundo a síndica do condomínio, Sonia Flausino de Almeida, muitos moradores utilizavam a passarela como atalho entre os bairros. Com o acesso impedido, os moradores precisam dar a volta pelo Viaduto João Romano.

“Estamos fazendo um abaixo-assinado para que a gente possa ter um parecer da prefeitura de qual é a solução dada para a gente. Nós temos quase 300 assinaturas, envolve os moradores do condomínio e o pessoal da redondeza”, disse.

Hoje os moradores dos dois bairros precisam fazer um desvio que aumenta o percurso de 200 metros para 1,6 km.

O publicitário André Oligon, 46, mora no Nova Americana e utilizava a passarela para ir ao Sesi, na Avenida Bandeirantes, com a filha de 16 anos. Ele conta que, além de andar muito mais, o caminho pelo viaduto é mais perigoso, por isso cobra uma solução da administração.

“O tempo de chuva já foi, o ribeirão não subiu mais, agora é a hora de fazer a manutenção da ponte, e não fizeram ainda por quê?”.

RESPOSTA. A Prefeitura de Americana informou que recebeu a autorização da Secretaria do Meio Ambiente para as obras no local e que aguarda liberação da concessionária Rumo, para realizar obras sobre a linha férrea, que passa ao lado do Ribeirão.

Em nota, a Rumo informou que não há previsão para a construção de uma passarela ligando a Rua Silvino Bonassi e a Avenida Bandeirantes. Além disso, a empresa afirmou que está à disposição para dialogar com o município em busca de uma solução para reduzir o transtorno para a comunidade, mas até o momento não recebeu nenhuma solicitação nos moldes exigidos pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para intervenções que envolvam a via férrea.

A companhia orienta os pedestres a sempre manter uma distância segura dos trens, parados ou em movimento. E reforça que as pessoas não devem pular os vagões, pois essa prática é uma atividade ilegal que coloca a vida em risco. Colaborou Ana Carolina Leal