‘A Boiadeira chegou, bebê’

Fenômeno da nova geração do sertanejo, Ana Castela estreia na Festa do Peão em 16 de junho

“Um show muito pra cima, modão, funk e de tudo um pouco”, foi o que Ana Castela prometeu entregar em seu show de estreia na Festa do Peão de Americana, em entrevista ao LIBERAL. A “Boiadeira” sobe ao palco de um dos maiores rodeios do Brasil na segunda semana do evento, na sexta-feira, dia 16.

Ana Castela é o novo fenômeno da música sertaneja. A cantora viralizou há cerca de um ano no TikTok e hoje, aos 19 anos, viaja o País e o mundo fazendo shows com recorde de público a cada apresentação.

Cantora Ana Castela é a grande novidade e aposta do evento americanense – Foto: Divulgação

“Ana Castela é revolucionária, em pouco tempo ela se tornou um ícone em agrado ao público. Ela atingiu todas as classes sociais e tem levado multidões aos shows. Estamos aguardando muito o dia do show dela aqui”, disse o presidente do CCA (Clube do Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, responsável pela organização do evento.

Conhecida como “Boiadeira” no meio sertanejo, Ana Flávia Castela é de Amambai, interior do Mato Grosso do Sul, e mesmo a mais de mil quilômetros de Americana, ela já conhecia a festa. “É uma das mais famosas do Brasil”, disse.

“Tocar em grandes eventos como esse sempre me deixa muito ansiosa, mas muito feliz de ver que a minha música está chegando em lugares que eu nunca imaginei”, completou.

Com 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, quase 2 milhões de inscritos no YouTube, e mais de 14,9 milhões de seguidores nas redes sociais, Ana Castela faz sucesso entre os mais jovens e, para ela, atingir esse público é uma conquista.

“A música se renova a cada dia e poder fazer parte dessa nova geração do sertanejo, trazendo um público jovem que volta a usar chapéu e bota, é demais”, disse.

MÚSICA

Com o gosto pessoal diversificado, tendo como inspiração dentro da música Luísa Sonza, Anitta, Marília Mendonça e Matheus & Kauan, a boiadeira se joga na mistura de gêneros em seus hits. As composições mesclam o sertanejo universitário, pop, funk, eletrônico e o agronejo, uma vertente do sertanejo.

A música que “estourou” Ana Castela veio dessa mistura. “Pipoco”, uma parceria com a cantora Melody, mescla o sertanejo com o batidão e letras típicas do funk com um toque da Boiadeira.

Apesar das misturas que fazem sucesso entre o público, as músicas românticas e desilusórias do sertanejo não estão de fora do repertório. As faixas “Nosso Quadro” e “Tranqueira” são exemplos.