10% ainda não recadastraram sepulturas do Cemitério da Saudade

A Administração do Cemitério da Saudade está convocando os proprietários de sepulturas que ainda não fizeram o recadastramento para a atualização dos dados. Segundo informações do subsecretário e responsável pelo Cemitério, Moacir Romero, o recadastramento atingiu cerca de 90% das sepulturas, do total de aproximadamente dez mil sepulturas existentes no Cemitério, restando cerca de 800 para regularizarem a situação.

Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O recadastramento é necessário para a atualização do processo de informatização, controle e agilidade no acesso às informações, como quadra, sepultura, data de concessão, dados do requerente, dos falecidos, nome, filiação, data de nascimento, morte e sepultamento.

Por enquanto não há prazo final para regularização. Romero explica que a data será estabelecida em edital a ser elaborado pela Prefeitura, mas destaca que o recadastramento é importante. “A expectativa é que todos venham atualizar os cadastros. Caso contrário, as sepulturas voltarão para o município que dará a concessão aos munícipes inscritos no livro de espera”, reforça o responsável pelo cemitério. Os interessados podem entrar em contato com a Administração do Cemitério da Saudade pelo telefone (19) 3468-1940.

Lei

A Prefeitura está elaborando uma lei estabelecendo critérios para emissão de títulos de propriedade de sepulturas no Cemitério da Saudade. Segundo Romero, a minuta está adiantada e a expectativa é de que a lei seja aprovada e entre em vigor ainda neste ano. De acordo com o administrador, a medida é importante considerando as vendas irregulares de espaços no local ocorridas no passado. A comercialização de sepulturas sempre foi e continuará proibida.