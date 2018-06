60 alunos da escola Risoleta participam de ação ambiental

Sessenta alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha, em Americana, receberam informações e orientações sobre a atual situação do ecossistema e cuidados necessários com o meio ambiente para um futuro saudável.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A ação foi realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e a atividade contou com a parceria da Unidade de Limpeza Pública, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Na ação educativa foi enfatizada a importância do papel de cada um na preservação ambiental, coleta seletiva, reutilização de materiais e combate as queimadas. A equipe distribuiu materiais educativos com os telefones de disk denuncia e alertou que os próprios alunos podem atuar como parceiros da Prefeitura no trabalho de fiscalização.

Simbolizando o dia de ação, a equipe da escola, incluindo professores, administração e alunos elaboraram as seguintes frases, “a preservação do meio ambiente garante a vida longa do planeta e seus habitantes”, e “A prevenção do meio ambiente começa com pequenas atitudes. Devemos partir do micro para o macro ambiente. O estudo da preservação, do descarte regular de lixo e o consumo consciente faz parte do currículo escolar e é trabalhado durante o ano letivo”.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.