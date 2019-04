60 alunos da Emei Manaí participam de atividade ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, por meio da Unidade de Educação Ambiental, realizou nesta segunda-feira (29) mais uma ação educativa; desta vez para 60 alunos da Emei Manaí, no Parque Novo Mundo.

A ação contou com atividades lúdicas; apresentações do conto “O limpildo e os amigos do meio ambiente”; palestra sobre arborização urbana, resíduos sólidos, coleta seletiva e queimadas. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Segundo a coordenadora da Unidade, Katia Birke, houve ainda brincadeiras e apresentações de vídeos educativos e distribuição de materiais que serão utilizados para desenvolver atividades sobre o tema.

“Trabalhamos também descartes, queimadas e dengue. É muito prazeroso poder ensinar os alunos sobre cuidados com o meio ambiente, questão que envolve todos e está diretamente ligada ao futuro deles”, disse.

A Unidade de Educação Ambiental atende gratuitamente as escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino e a Secretaria de Meio Ambiente fica à Rua Florindo Cibin, 435, no Jardim São Paulo. Mais informações e agendamentos pelo telefone (19) 3471-7770.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.