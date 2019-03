4º ‘Trenzinho da Alegria’ acontece no sábado

Acontece no próximo sábado (30) a 4ª edição do “Trenzinho da Alegria”, evento beneficente com o objetivo de arrecadar leite para a Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana). O horário será das 14 às 16 horas, em frente à sede da entidade, na rua dos Apeninos, 219, no Jardim Alvorada, em Americana.

O ingresso para passear com o trenzinho será um litro de leite. Ele sairá da sede da Apam e fará um percurso aproximado de dez minutos pelo bairro. Segundo o voluntário Paulo Scalco, o evento terá outras atrações para fazer a alegria das crianças.

A ação tem apoio da Guarda Municipal (Gama), que participa com os cachorros adestrados do canil da Romu, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. “Serão várias atrações para as crianças tirarem foto”, diz Scalco. No ano passado, foram arrecadados 1.200 litros de leite. Para 2019, a meta é atingir novamente este número.

A Apam atende a comunidade em sistema de creche (berçário e maternal) oferecendo vagas para crianças com idade entre 6 meses 3 anos e seis meses. Atualmente, 130 crianças são assistidas pela instituição dentro da sua capacidade máxima.