4ª edição de Passeio de Rolimã acontece neste domingo

Evento será realizado na Rua Romeu Barcello, esquina com Avenida Brasil, no Jardim São Paulo - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O 4º Passeio de Rolimã de Americana acontece amanhã, a partir das 10 horas, na Rua Romeu Barcello, esquina com Avenida Brasil, no Jardim São Paulo. O evento é gratuito e as inscrições para participar acontecem no local.

Nesta edição foram adotadas duas modalidades: corrida kids, para crianças de 5 a 9 anos, e infantil, de 10 a 14 anos. A ideia é dar espaço para as famílias aproveitarem mais o passeio, aponta o organizador, Julio Gago.

“Assim a gente ganha em tempo, qualidade do evento e um melhor aproveitamento das famílias”.

A escolha do local também foi pensada nesse sentido, por ter cerca de 400 metros de descida. A localidade próxima a um dos cartões postais da cidade, a Avenida Brasil, e a qualidade do asfalto da rua influenciaram.

A primeira edição do passeio reuniu mais de 4 mil pessoas – Foto: Arquivo – Liberal

O organizador espera adesão do público. “O efeito tem sido o mesmo que no bairro São Luís, quando realizado pela primeira vez”, afirma.

A primeira edição do passeio reuniu mais de 4 mil pessoas. Segundo Gago, o evento receberá público de outras cidades da região e virou referência para o gênero.

“Nós temos um dos maiores e dos melhores eventos de carrinho de rolimã organizado, estruturado, onde todo mundo participa”.

Serão arrecadados alimentos não perecíveis, para a Casa de Passagem da Obra de Imaculada, e tampas de garrafas pets para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Americana, durante o evento.

O Passeio de Rolimã tem o apoio da Prefeitura de Americana.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani