3º dia da Sipat do LIBERAL aborda alimentação e câncer de mama

O 3º dia da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) do Grupo Liberal, nesta quarta-feira (16), contou com uma palestra da nutricionista oncológica Joyce Petrucci sobre alimentação e câncer de mama, alertando as mulheres sobre como a alimentação interfere na prevenção da doença.

“Hoje a alimentação é um dos fatores principais na prevenção contra o câncer. É uma doença multifatorial, então são vários fatores que ajudam a desenvolver essa doença, mas podemos dizer que a alimentação é 40% do peso que isso tem pra prevenir o câncer, entre os fatores de risco. A obesidade também é um fator pro câncer de mama, por isso que a gente alerta muito essa questão de controle de peso e uma reeducação alimentar”, destacou.

A nutricionista oncológica também ressaltou a importância dos exames de detecção.

“Eu acho muito importante fazer a mamografia o quanto antes, é importante conversar com o médico e as mulheres mais jovens, que ainda não têm 40 anos e não fazem a mamografia, é bom solicitar. Cada vez mais cedo as mulheres estão sendo diagnosticadas com câncer de mama, e quanto mais cedo o exame for realizado melhor será para detectar e prevenir.”

Na quinta (17), a partir das 8h30, haverá um showroom da Ótica USI, e, à tarde, finalizando a semana de atividades da Sipat, os colaboradores do LIBERAL participarão de uma palestra sobre saúde mental e qualidade de vida, com Camila de Oliveira Stoco, a partir das 14h30.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.