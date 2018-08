Pés de maconha são encontrados no Iate Clube de Americana

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil encontrou 35 pés de maconha dentro de uma casa no Condomínio Iate Clube de Americana, nesta quinta-feira (23). As plantas estavam dentro de uma estufa na residência, localizada na Rua 4 do condomínio.

Policiais da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal. O peso total chega a 1,6 quilo. Um homem foi preso em flagrante.