Expo Vida & Condomínio promove sua segunda edição nesta sexta

Evento também comemora o Dia do Síndico e será no Clube do Bosque de Americana

A APC (Associação Paulista de Condomínios) realiza nesta sexta-feira (19) a 2ª edição da Expo Vida & Condomínio. O evento tem a abertura às 14h e ocorre no Clube do Bosque de Americana, na Avenida Brasil.

O evento é realizado em comemoração ao Dia do Síndico, celebrado em 30 de novembro, e terá entretenimento e atrações para networking no setor de condomínios de Americana e região.

O evento reunirá autoridades, entidades, empresários e toda sociedade do segmento afim de promover a geração de negócios através da interação.

A abertura vai acontecer às 14h e o evento segue com programação com diversos expositores do setor, com serviços e produtos e workshops até às 19h. O evento ainda conta com área de alimentação.

Das 19h às 22h estará aberto o Happy Hour do Clube Bosque com comida e bebidas para acompanhar a presença confirmada do músico Vado e tecladista, tocando MPB.

O evento é gratuito e aberto ao público, que pode fazer o cadastro na entrada do clube. O Happy Hour do Bosque é opcional, e é pago apenas a consumação.

2ª edição da Expo Vida & Condomínio

Data: 19/11 (sexta-feira)

Horário: 14h às 22h

Endereço: Clube do Bosque – Rua Florindo Cibin, 550 – Americana/SP

Programação:

14h – Abertura

14h às 19h – Exposição de produtos, workshops e área de alimentação

19h às 22h – Happy Hour do Clube do Bosque

22h – Encerramento da exposição