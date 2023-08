27 de agosto: uma data de fundação que é contestada

No primeiro semestre de 1975, Americana debatia algo que viria a se tornar um marco para sua história: a data de fundação da cidade. Na época, uma comissão foi criada pela câmara local para debater a definição de uma data para o centenário do município. Os debates foram acalorados e as contestações, diversas, mas houve uma conclusão. O dia 27 de agosto de 1875 seria, oficialmente, o começo da história americanense.

A data nunca foi de grande consenso. Os que a defendiam na década de 70 levaram à discussão questões do tipo: como se sabe quando uma cidade surgiu? Em Americana, diferente de municípios como Brasília, nunca houve um marco preciso de seu nascimento.

A estação de trem que se tornou o “começo” de Americana – Foto: Reprodução

Por outro lado, havia também quem lembrasse que já havia quem vivesse nas terras que viriam a ser americanenses muito antes daquele ano. Os livros apontam que imigrantes norte-americanos desembarcaram por aqui por volta de 1866, logo após o fim da guerra civil nos Estados Unidos.

Por falta de referência ou de registros precisos, o 27 de agosto de 1875 se tornou um marco por estar ligado ao início de uma outra história, a da Estação Santa Bárbara – localizada às margens de onde hoje é a Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro de Americana.

Naquele dia, com a presença do imperador Dom Pedro II e outras autoridades reais, foi inaugurado o trecho de linha férrea entre Rio Claro e Santa Bárbara e a consequente criação de uma estação, ainda em terras barbarenses.

Foi ali que os defensores do “27 de Agosto” viram um ponto de partida para o desenvolvimento de Americana. Em volta da estação, que ficou conhecida como Estação de Villa dos Americanos, a cidade passou a evoluir.

Era pela linha férrea que muitos produtores agrícolas despachavam suas mercadorias a outras localidades, dentre elas, melancias do tipo cascavel da Geórgia – um produto perecível que necessitava de rapidez para ser escoado.

Em junho de 1975, após cerca de dois meses de debate, o então prefeito Ralph Biasi assinou a lei com a data de fundação de Americana. A decisão, além de histórica, teve o seu teor político. Ralph aproveitou para comemorar o centenário da cidade justamente durante seu governo. E o fez em grande estilo, com festa, a presença do governador da época e a de um bisneto de Dom Pedro II.

O problema da fundação

Ainda hoje não se resolveu, pelo menos oficialmente, o problema da fundação de Americana, nem no tocante ao seu real fundador, nem no tocante à data da fundação. Assim, os dados existentes com respeito ao nascimento do pequeno núcleo populacional que deu origem à cidade são interpretados de forma diferente por várias pessoas e dificilmente se encontra um ponto comum, uma concordância, entre as várias correntes existentes.

Para alguns, Americana teria sido fundada pelos americanos, teoria que se prende, provavelmente, ao nome da cidade, mas que não tem fundamentos, uma vez que os fatos mostram claramente que, embora não houvesse aqui nenhum povoado quando da chegada dos imigrantes, também não o havia nos anos que se seguiram a sua instalação por este território.

Apesar do povoado, nascido mais tarde, dever muito aos americanos, no tocante ao seu crescimento e desenvolvimento, não existe nenhuma prova de que tenha surgido devido a um esforço prático, direto ou indireto desses colonos. Eles se espalharam em fazendas e sítios e permaneceram assim organizados, apenas se aproveitando do povoado, depois de surgido, dando-lhe forças, mas não o criaram ou possibilitaram seu aparecimento.

Nem mesmo o fato de que a Estação de Santa Bárbara, ao redor e em fundação da qual surgiu a Villa Americana, foi instalada onde o foi, devido à proximidade das fazendas que visava servir, serve para provar a fundação pelos americanos, porque a fundação de um núcleo depende de um esforço prático para o seu aparecimento.

Há ainda quem defende a tese de que a fundação de Americana deve ser atribuída a Domingos da Costa Machado (o segundo), que foi o fundador e primeiro proprietário da Fazenda Machadinho.

Essa linha de pensamento parte de um conceito de fundação e de fundador um tanto pessoal, uma vez que nos parece que fundador deve ser considerado não o primeiro proprietário de uma gleba de terra onde surgiu um povoado, mas aquele que realizou um esforço prático, consciente ou não, no sentido de que surgisse esse povoado, ou ainda aquele que permitiu devido a uma decisão própria, ou um feito seu, que surgissem as condições necessárias para a sua formação.

Data de fundação deve, a nosso ver, ser considerada aquela em que se deu o início de um evento que possibilitasse a formação desse núcleo.

Dentro desse conceito, Domingos da Costa Machado não deve ser considerado o fundador de Americana simplesmente porque foi o fundador da Fazendo Machadinho, dentro da qual surgiu Americana, a menos que se prove que ele tenha realizado um esforço prático que criasse condições para o aparecimento de um povoado, que, no caso, só surgiu quando estas terras não mais pertenciam a ele.

A terceira tese, que nós defendemos, parte do pressuposto, já explicado acima, de que fundador deve ser o que realizou um esforço prático no sentido de criar condições para o aparecimento de um núcleo populacional.

Neste caso, quem o fez foi o capitão Ignácio Corrêa Pacheco que, com o loteamento das terras que adquiriu da Fazenda Machadinho (no que foi seguido por Basílio Bueno Rangel), permitiu que várias pessoas ou famílias adquirissem um pedaço de chão, nele instalando sua casa ou comércio, iniciando assim, ao redor da estação, um núcleo que, desenvolvendo-se pelas condições proporcionados pelo movimento da via férrea, gerasse uma cidade.

A estação começou a ser construída no ano de 1873. Quanto à data de fundação, podemos considerar, para oficialização, o dia 27 de agosto de 1875, quando a estação foi inaugurada e surgiram as condições para o aparecimento e desenvolvimento do núcleo populacional.

Trecho do livro “Americana – Edição Histórica” (1974), que contou com pesquisa de Judith Mac Knight Jones e Abílio Serra Bryan.