20 anos de edições encadernadas: um presente ao LIBERAL

Israel e Izoaldo Nascimento: irmãos fizeram a doação das edições ao LIBERAL

Durante os mais de 70 anos de sua existência, o LIBERAL registra o dia a dia de Americana e região com diferentes gerações de leitores, que, em vezes, tiveram suas histórias registradas pelo veículo. Na última semana, o jornal recebeu a doação de 20 anos de edições encadernadas do LIBERAL que estavam em um depósito de recicláveis no bairro Cariobinha. Elas foram destinadas à biblioteca do grupo, na sede do jornal.

A doação foi feita pelos irmãos Izoaldo (67) e Israel Nascimento (72). Seus pais, que tiveram um depósito de recicláveis aberto em 1978, compraram a coleção de um assinante pagando por quilo de papel. A dupla não consegue afirmar quem fez o descarte, mas em vários exemplares há a identificação de um assinante chamado José Luiz de Oliveira.

Jornal documenta os últimos 70 anos do município

Izoaldo afirma que os 20 anos de edições tiveram um destino diferente dos demais itens levados ao local: o escritório de seu pai. “Meu pai, apesar da pouca escolaridade, era um amante da história de Americana e a guardou em seu escritório. Com o falecimento do nosso pai, nossa mãe manteve o ferro-velho funcionando e os livros lá permaneceram, até agora, com o falecimento dela”, explica.

Em uma das milhares de páginas encadernadas, há uma matéria que cruza a história do jornal com a de um dos doadores. Na edição de 20 de setembro de 1977, o jornal destacou as ações de Americana para a comemoração do Dia da Árvore, no dia 21 daquele mês, ilustrada com a foto de uma árvore jequitibá plantada justamente por Izoaldo, na Praça da Bíblia, que fica entre as avenidas da Saudade e Nossa Senhora de Fátima.

Jequitibá na Praça da Bíblia foi plantado justamente por Izoaldo e feito foi retratado em uma das edições do jornal

A árvore foi plantada em 1975, durante as comemorações do centenário americanense. Na época, ele trabalhava em uma empresa de reflorestamento que plantava florestas de eucalipto visando a indústria de papel. Atualmente, o local da árvore se chama Praça Octávio Zázeri, ao lado da original Praça da Bíblia, e ainda abriga o – hoje – imenso jequitibá branco.

Após o falecimento dos pais, os irmãos decidiram dar um novo lar à coleção. “Sabemos a importância e valor histórico que essa coleção carrega, mas não temos espaço físico para conservá-la. Certamente o jornal tem seu arquivo histórico, mas pensamos que este seja o melhor destino para a sua manutenção e guarda”, conta Izoaldo.

