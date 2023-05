1º Fórum de Luta Antimanicomial debate humanização no tratamento

A Secretaria de Saúde de Americana realiza, no dia 20 de maio, o 1º Fórum de Luta Antimanicomial do município. O evento, aberto à população, será promovido no auditório Jamil Salomão, da FAM (Faculdade de Americana), das 8 horas às 13h30, em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio.

Segundo a supervisora de saúde mental do município e idealizadora do Fórum, Paula Reimão, o encontro tem como objetivo promover uma reflexão em rede do cenário atual, bem como traçar diretrizes para a escuta e acolhimento em todas as esferas, além de uma visão do cuidado inclusivo mais humanizado.

Cps infantojuvenil “Larissa de Almeida” é uma das unidade de saúde mental de Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

De acordo com o Ministério da Saúde, o Movimento da Luta Antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Tem como princípio o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Paula afirma que discussões sobre o tema são de extrema importância porque atualmente tem se evidenciado na rede de saúde e nos núcleos familiares, posturas manicomiais e de patologização e medicalização de questões sociais.

“Sofrimento mental é diferente de transtorno mental. Quando uma pessoa perde um ente querido, por exemplo, ela entra em sofrimento devido ao luto, que é composto por várias etapas até a aceitação. Neste caso, não podemos classificar, diagnosticar o momento dessa pessoa como uma depressão e sim ajudá-la a superar o processo”, explica.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo Paula, a demanda de encaminhamentos aos Caps (Centro de Atenção Psicossocial) aumentou, porém, não é possível afirmar que essa alta está diretamente associada à doença mental.

“Durante os atendimentos, percebemos a necessidade de melhor qualificação dos encaminhamentos. Hoje em dia, as emoções naturais do ser humano são patologizadas e medicadas: tristeza, raiva, melancolia, frustração. E se não refletirmos sobre isso, vamos retroceder e adoecer a população”.

Em Americana, a rede de saúde mental é constituída de três unidades de Caps, locais de referência para o tratamento das pessoas com intenso sofrimento psíquico. São eles: o “Arte & Vida”, com atendimento para adultos, o infantojuvenil “Larissa de Almeida” e o Caps AD (álcool e outras drogas) “Nova Vida”, para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas.