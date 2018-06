165 veículos são inspecionados em ação do Meio Ambiente

Durante o dia todo desta quarta-feira (6), a Secretaria do Meio Ambiente de Americana, em parceria com a Umicore, inspecionou de 165 veículos, seis ônibus e cinco motos. A equipe enalteceu a participação da população e decidiu focar neste ano em uma ação educativa.

A inspeção veicular faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente – Junho Verde e tem como objetivo informar os motoristas quanto a poluição emitida no trânsito causada por carros com motores irregulares. Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

“Vimos se eles estão emitindo poluentes atmosféricos como o monóxido de carbono (CO) e o hidrocarboneto (HC), que são causados por manutenções preventivas não realizadas como a falta da troca de óleo, falta de verificação da sonda do motor, abastecimento com veículo adulterado, etc”, informou o técnico em emissões da Umicore, Carlos Alberto Pelozo.

“Além da checagem, o motorista trabalha também na vida útil do veículo, que estando regulamentado, consome menos combustível, tem menos desgaste por uso e isso gera economia no bolso do usuário”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

A inspeção contou com o apoio da Secretaria de Obras, do DAE (Departamento de Água e Esgoto), da GAMA (Guarda Municipal de Americana), da Defesa Civil, das empresas Escola de Mecânico e Bruno e Caruso.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.