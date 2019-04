15 bairros concentram metade dos casos confirmados este ano

Metade dos casos de dengue confirmados este ano em Americana está concentrada em 15 bairros. Em todo o município, 106 bairros registraram casos da doença este ano. O levantamento consta do boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira.

Os bairros com maior concentração somam 338 confirmações. Em toda a cidade, são 681 casos da doença – desses, apenas 12 são considerados importados, com contaminação fora do município. Americana ainda investiga duas notificações de febre chikungunya e uma suspeita de morte por dengue.

Nesta terça-feira, o município concentrou a nebulização no Jardim América 2, bairro que lidera no número de notificações (59) e onde novos casos foram confirmados – portanto, ainda estão no período de transmissão. O próximo bairro a receber a nebulização é o Antônio Zanaga (que aparece em segundo lugar, com 42 casos).

SAZONALIDADE. Do total de 1.495 casos investigados, 1.156 foram notificados no mês de março. Nas duas primeiras semanas de abril, o número de suspeitas é proporcionalmente menor, com apenas 141 casos até o momento.

Foi nesse mês que teve início a nebulização das residências, promovido pela empresa Sime Prag do Brasil, contratada pela prefeitura para combate ao vetor. Segundo o infectologista e professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Rogério de Jesus Pedro, é possível que a diminuição no número de casos suspeitos esteja relacionada a essa ação.

Contudo, pela sazonalidade do ciclo de vida do mosquito, ainda é possível que sejam registrados casos em abril. “A presença de chuva e calor nos primeiros meses do ano aumenta a prevalência das infecções. A tendência é que abril ainda tenha muitos casos, mas de maio para frente começam a ficar menos frequentes”, explicou.

Segundo a prefeitura, em abril foram realizados trabalhos em 4.266 imóveis em área de transmissão, com nebulização em 539 imóveis e o bloqueio controle de criadouros e busca ativa em 3.727 residências, que é uma ação feita quando existem casos suspeitos e positivos antes de receberem a nebulização. Além disso, nesse mesmo período, foram vistoriados 2.625 imóveis na rotina de casa a casa e mais 1.098 imóveis para a Avaliação de Densidade Larvária.

Os principais sintomas são febre alta e persistente, dor no fundo dos olhos, de cabeça, musculares e nas articulações, e em alguns casos podem ocorrer náuseas, vômitos e manchas avermelhadas. Em caso de suspeita, a orientação é evitar a automedicação e procurar o serviço de saúde..

Cenário completo > Estatísticas divulgadas pela Prefeitura de Americana nesta terça-feira incluem casos autóctones e importados