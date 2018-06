15 anos depois, Americana tem 1º caso de raiva em morcego

A Prefeitura de Americana confirmou nesta sexta-feira (15) que um morcego encontrado morto no bairro Antônio Zanaga, em março, era portador do vírus da raiva. Segundo a veterinária e responsável técnica do CCZ (Centro do Controle de Zoonoses), Aneli Marques Neves Conceição, é o primeiro caso confirmado na cidade após 15 anos.

A confirmação fará com que a Unidade de Vigilância em Saúde dê início a uma ação educativa na região do bairro. Segundo a administração, a partir desta segunda-feira, serão distribuídos materiais educativos nas casas. A unidade também produzirá um levantamento da cobertura vacinal dos cães e gatos que vivem próximo ao local onde o morcego foi encontrado. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A raiva é uma doença infecciosa viral com alto índice de letalidade. Ela é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados. A melhor medida de prevenção é a vacinação.

Em nota divulgada no início da noite desta sexta-feira, a Prefeitura de Americana diz seguir orientação técnica do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Departamento Regional de Saúde de Campinas, órgão ligado ao governo do Estado, que diz que não há necessidade de se realizar bloqueio com vacinação em cães e gatos por conta do caso no Zanaga.

A recomendação é que haja monitoramento e reforço nas orientações para que os donos de animais mantenham a vacinação antirrábica em dia.

“O CCZ pede para que os proprietários de cães e gatos, residentes na região do bairro Antônio Zanaga, mantenham seus animais com a vacinação em dia. O animal tem de ter sido vacinado há menos de um ano”, informou a prefeitura.

O morcego diagnosticado com raiva foi encontrado por um morador, segundo a prefeitura, que acionou o CCZ. O Instituto Pasteur, de São Paulo, confirmou o vírus.

De acordo com o Centro de Zoonoses da cidade, o morcego é do tipo não hematófago, o que significa que ele não se alimenta de sangue, mas apenas de frutos e insetos.

“O município de Americana ficou 15 anos sem ter um caso de morcego positivo. Apesar de a gente fazer o monitoramento, morcegos positivos [para a raiva] não eram encontrados. Alguns municípios da região tinham relatos de ocorrência, por isso a importância do monitoramento”, explicou Aneli, em nota encaminhada pela prefeitura.

Segundo a veterinária técnica foi constatada uma situação diferente. Nesse caso nenhuma pessoa e nenhum animal teve contato, por isso, a população não precisa entrar em desespero.

“A gente fica um pouco mais atenta porque já se sabe que os morcegos em nosso município podem estar com a circulação viral. Não precisa criar pânico, É importante manter a vacinação dos animais em dia”, explica Aneli.

O CCZ recomenda à população que não entre em contato com morcegos. “Quando um morador se deparar com um morcego em sua residência, vivo ou morto, ele deve entrar em contato com o setor”, diz o órgão. Em caso de contato, a pessoa deve lavar a parte do corpo tocada com água e sabão e procurar logo uma unidade de saúde.