13º para vereadores é barrado antes mesmo de ser elaborado

Logo após a recente rejeição do projeto que reduzia em 20% o subsídio dos vereadores de Americana na próxima legislatura, um grupo de parlamentares iniciou, nos bastidores, a portas fechadas, discussão provavelmente ainda mais polêmica: a possibilidade de implantação do pagamento de 13° salário aos parlamentares.

Pelo menos 10 vereadores participaram de uma reunião na semana passada, mas o assunto não teve andamento, já que boa parte dos presentes refutou a ideia. O argumento a favor da medida é uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de fevereiro do ano passado.

A discussão entre os parlamentares ocorreu em reunião fechada. A ideia foi apresentada, mas logo rechaçada. O LIBERAL ouviu alguns participantes da reunião, que relataram que o embasamento de quem se mostrou a favor era o argumento jurídico de que o STF autorizou a concessão do benefício a vereadores e prefeito em uma cidade do Paraná, e que depois disso, vários municípios passaram a elaborar e aprovar leis nesse sentido.

A ideia, entretanto, não foi longe. Na própria reunião, alguns vereadores já se mostraram contrários, dizendo que, caso fosse elaborado projeto para implantar o 13° subsídio, votariam contra. Houve quem dissesse que, caso recebesse, iria doar. Um parlamentar ouvido pelo LIBERAL disse que entende que a matéria é legal, mas imoral. Outro criticou duramente a proposta.

“Com o país do jeito que está, não podemos nem imaginar uma coisa dessas. Mesmo com o STF falando que pode, isso só voltaria a população contra os vereadores”, disse um vereador, em off.

Caso fosse elaborado, aprovado e sancionado projeto de lei para instituir o 13° salário, seriam gastos a mais, por ano, R$ 200 mil. Pela despesa, e diante da repercussão negativa, pelo menos por enquanto, nos bastidores, a informação é de que a ideia não vingará.