12ª Feira de Empregabilidade do Unisal acontece no sábado, em Americana

O Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) promove, neste sábado (22), a 12ª Feira de Empregabilidade, no campus Maria Auxiliadora, em Americana. O evento ocorrerá das 9h às 14h, com entrada gratuita e estacionamento liberado.

A programação contará com oficinas de elaboração de currículos e entrega de currículos para empresas parceiras, dados e orientações atuais sobre o mercado de trabalho, aferição dos níveis de estresse e orientações para a saúde e bem-estar, e dicas e orientações sobre processos seletivos.

De acordo com o professor e coordenador da feira, Geraldo Biaggi, a essência do evento permanece inalterada nesta edição. “Mais do que oferecer vagas e preenchê-las, nosso objetivo é conectar pessoas. Queremos acelerar o processo de empregabilidade em todo o entorno”, ressaltou.

Nesta quarta (19), o Unisal organizou um bate-papo aberto ao público com a participação de Biaggi, da psicóloga Thaís Dassie (Pensecom RH), Patrícia Lopes Fernandes (fonoaudióloga), Célio Soares, (direção da TGRH) e Raphael Ornaghi (direção de Vagas).

A conversa abordou a preparação dos candidatos para o sucesso profissional, com dicas e estratégias práticas que auxiliam no destaque pessoal durante uma entrevista profissional. A explanação aconteceu no auditório roxo do campus Maria Auxiliadora.