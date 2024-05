124ª edição da Festa de Santo Antônio, em Americana, celebra tradição e a devoção dos fiéis

Evento, que será entre os dias 17 de maio e 16 de junho, é considerado o mais antigo do município

A cidade de Americana se prepara para receber a 124ª edição da Festa de Santo Antônio, um evento marcado pela tradição e devoção que atrai fiéis e visitantes de toda a região.

Sob o tema “Santo Antônio, pão da partilha e milagre do amor”, a festividade, que ocorrerá entre os dias 17 de maio e 16 de junho, no Santuário Basílica de Santo Antônio de Pádua, é considerada a mais antiga e tradicional da cidade, enraizada na história e cultura local.

Inicialmente concebida com um caráter missionário, destinada a preparar os fiéis para a recepção dos sacramentos, a festa evoluiu ao longo dos anos para se tornar um evento representativo do calendário municipal.

Gustavo Bruno, empresário de 41 anos, coordenador do Conselho de Pastoral, ministro leigo, catequista e voluntário da festa há anos, destaca as transformações que testemunhou ao longo do tempo.

“As mudanças na celebração foram significativas. Inicialmente, era uma modesta quermesse local, mas com o tempo, à medida que a nova igreja foi construída, a festa expandiu-se para o salão e, posteriormente, para uma parte do estacionamento, até atingir as proporções que

vemos hoje”, comenta.

Além das tradicionais comidas típicas de festa junina, a festividade oferece uma rica programação religiosa, incluindo a trezena, um período de 13 dias de preparação para o dia do padroeiro Santo Antônio. Para Gustavo, que é devoto do santo desde a infância, a festa representa mais do que um evento religioso; é um símbolo da cultura e da identidade da cidade.

“Sou devoto de Santo Antônio desde criança, e minha devoção só cresceu quando cheguei em Americana e descobri que ele era o padroeiro da cidade. Participo da Basílica há 15 anos e tenho uma relação afetiva com a igreja e a comunidade que me acolheu”.

Gustavo Bruno citou as mudanças na festa ao longo dos anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A festa de Santo Antônio, segundo o coordenador do Conselho de Pastoral, começou de maneira modesta e hoje é um evento cultural de destaque na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Ela não apenas preserva as tradições da festa junina, mas também homenageia as raízes da população local e a influência da imigração italiana, que trouxe consigo a devoção antoniana”, diz.

O empresário destaca ainda um momento especial na história recente da festa: a adaptação para um formato drive-thru durante a pandemia da Covid-19. “Mesmo diante das limitações, conseguimos nos adaptar e celebrar a festa de maneira inovadora”, conclui.