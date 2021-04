Respiradores chegam até a próxima semana em Americana

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, disse ao LIBERAL nesta terça-feira que os 12 novos respiradores para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi devem ser entregues até a semana que vem.

Com os aparelhos, adquiridos com repasse de R$ 700 mil da câmara, o HM alcançará 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Atualmente, o hospital conta com 21 respiradores, dos quais três são alugados.

“Conseguimos comprar os respiradores, que ainda não chegaram. A empresa tem até a semana que vem para nos entregar. A nossa projeção é chegar aos 30 leitos, conforme foi pactuado”, afirmou Danilo.

De acordo com o secretário, o maior problema que o hospital enfrenta para lidar com a demanda é a falta de recursos humanos. A terceirizada Hygea, que fornece profissionais para a prefeitura, tem encontrado dificuldades para montar as equipes por conta da escassez do mercado atualmente.

Enquanto os 30 leitos de UTI não são abertos, a prefeitura já superou a meta de 30 leitos de enfermagem – que são aqueles sem respiradores.

Atualmente, existem 41, mas todos ocupados. O número tem oscilado entre 40 e 42, de acordo com a necessidade.

“A empresa está contratando a medida que consegue. A gente só conseguiu todos esse quantitativo para enfermaria, 42 leitos, porque já foram incorporados alguns técnicos, médicos, mas ainda não está na totalidade”, ressaltou Danilo.