11ª Semana do Jovem Empreendedor começa na segunda-feira

Acontece entre 11 e 15 de março, a 11ª edição da SJE (Semana do Jovem Empreendedor), organizada pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis.

O evento tem apoio do Grupo LIBERAL de Comunicação, é gratuito e aberto a qualquer interessado. As inscrições devem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/ciespamericana. A organização do evento reforça que as vagas são limitadas.

O tema deste ano é “Inovação disruptiva na construção de um novo futuro”. Segundo o coordenador do NJE, Luccas Duque, a semana é focada nos alunos das faculdades e escolas técnicas, mas qualquer interessado pode participar.

Foto: Arquivo / O Liberal

“A expressão jovem empreendedor não se refere apenas ao jovem de idade, mas à todas as pessoas que estão começando a empreender agora ou tem pretensão disso no futuro”, explica. O objetivo do NJE é desenvolver lideranças empreendedoras e a semana, de acordo com Duque, promove a capacitação desses novos líderes.

“Por isso, buscamos sempre oferecer programação com conteúdo relevante e assuntos importantes não só para o momento atual, mas também para o futuro”, informa. A Semana do Jovem Empreendedor será promovida simultaneamente por várias regionais do NJE e pela primeira vez acontecerá também em Cosmópolis.

Em Americana, a semana integra o calendário oficial de eventos anuais do município desde 2008, quando foi instituída oficialmente por meio de lei municipal. Em 2019, serão três painéis com nove convidados, cinco palestrantes e a maratona de ideias “Ideathon”, que acontecerá pela primeira vez em Americana, numa parceria do Ciesp com a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Senai (Serviço Nacional da Indústria).

Esta iniciativa trabalha o conceito de ideação. Os participantes vão receber algumas situações-problema, se reunir em grupo e encontrar soluções. Durante toda a semana, são esperados cerca de dois mil participantes.

“É o maior evento de Americana e região com foco no jovem empreendedorismo. Nosso time de voluntários tem trabalhado incessantemente para que esse seja um grande evento não somente para os alunos, mas para todos os empreendedores de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis”, conta Alexandre Almeida, coordenador da 11ª SJE.

Neste ano, a Semana do Jovem Empreendedor também fará uma ação social visando arrecadar leite integral para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo. O “Desafio SJE” pretende arrecadar 500 litros de leite integral para a entidade assistencial.

As doações podem ser levadas até a sede do Ciesp, na Rua do Marceneiro, 134 – Werner Plass – Americana, ou nas escolas que receberão atividades. “Contamos com a ajuda de todos para que esse desafio seja cumprido”, reforçou Duque.

Programação da

11.3 Segunda-feira

19h Painel “Empreendedorismo Inovador” na Unisal (Campus Maria Auxiliadora), com Aldo Donato Tumolin Junior (Helpmóvel), Emerson Fávero (Artezanal e É Original) e Ricardo Vieira (Nipponline) e mediação de Frederico Faé (Ciesp Americana)

12.3 Terça

9h Palestra “Que super-herói é você?” na Etec de Nova Odessa, com Denise Zerbeto (Movaz)

19h Palestra “Disrupção. Garantia de Futuro?” no Senac Americana, com João Carlos Zicard (Zicard Accentiv)

13.3 Quarta

8 às 17h Dinâmica “Ideathon” no Senai Americana

19h Painel “Inovação Tecnológica e Empreendedorismo” na Fatec Americana, com Leonardo Roriz (Dempi Fiesp), Adão Lopes (Varitus Brasil), Pedro Mizutani (Raízen) e mediação de Frederico Faé (Ciesp Americana)

14.3 Quinta

9h Palestra “Inovarejo – conheça as melhores ideias para inovar no varejo em 2019” na Estação Sesi de Cultura, em Cosmópolis, com Eduardo Soriano (Sebrae SP)

19h Painel “Inclusão, Empoderamento e Inovacão” no Iesa com Ana Zulian (Zulian Advocacia e OAB SP), Clélia Spigolon (Rovany Modas), Cleuza L. N. Ruiz (Ágilbag) e Silvia Boaventura Catto (Ciesp Americana)

19h Palestra “Você está a preparado para a mudança?” no Colégio Antares, com Roseli Pinese Macetti (Persore)

15.3 Sexta

19h Palestra “Novas Tecnologias e a Necessidade de Transformação nas Empresas” na FAM com Jesse Netto (SBT e ABPC)