11ª edição do Bárbaros BBQ acontece neste sábado, em Americana

O Bárbaros BBQ retorna a Americana para sua 11ª edição neste sábado (16). O evento acontece no Parque de Eventos CCA e terá 10 horas de churrasco e comida à vontade, com início às 12 horas e término às 22 horas.

Firmado como um dos principais festivais gastronômicos do País, com mestres churrasqueiros renomados, o Bárbaros BBQ contará com mais de 35 estações de gastronomia, oferecendo diferentes proteínas e acompanhamentos com diferentes técnicas e preparações.

Bárbaros BBQ terá 10 horas de churrasco à vontade – Foto: Divulgação

Churrasqueiros como Netão Bom Beef e Chef Ju Lima já estiveram nas edições anteriores, e o festival deste sábado contará com nomes influentes.

Os churrasqueiros Jeferson Finger, Fernando Rodrigues e a equipe do Toro Negro – detentores do maior smoker do País – são personalidades confirmadas.

Na parte das bebidas, estão confirmados Cerveja Patagonia, nos tipos amber lager, bohemian pilsener, IPA e weisse; drinks com whiskey Jim Beam; gin Larios com tônica; caipiroska Vorus; refrigerantes; águas com e sem gás e espumante Salton de boas-vindas.

O evento ainda terá shows de música, com quatro atrações, e espaço kids com monitores.

PREÇOS

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma www.ingresse.com e estão no 2º lote de vendas, ao preço de R$ 420.

Crianças de até três anos não pagam, e na faixa entre 4 e 10 anos o ingresso sai por R$ 30, enquanto dos 11 aos 17 o valor é R$ 250.