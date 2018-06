118ª edição da festa atrai 15 mil na primeira semana

A 118ª Festa de Santo Antônio, promovida pela Basílica Santuário, recebeu nos primeiros três dias um público de 15 mil pessoas. A festa teve início na última sexta-feira (1º) e segue até o dia 24 de junho.

Para a abertura, o evento contou com apresentação da dupla Dany & Diego com os sucessos do sertanejo universitário. Já neste primeiro dia o público superou a expectativa da organização e encheu os quatros ambientes. Foto: Divulgação / Festa de Santo Antônio

“A semana do início da Festa de Santo Antônio foi de trabalho extenuante e preocupação quanto à sua realização por conta da situação que o Brasil vivia com a greve dos caminhoneiros. Tivemos alguns reflexos nos primeiros dias, mas felizmente as pessoas entenderam e prestigiaram o evento”, comentou o diretor geral, Carlos Martins.

O sábado (2) registrou o maior público até o momento, com 7 mil pessoas. O palco principal contou com o show do cantor Éder de Luca e banda. Já o segundo ambiente recebeu Alex Nevez. No encerramento da primeira semana, a dupla Maurício & Mauri e a Orquestra de Violeiros de Hortolândia entoaram os clássicos da música sertaneja, como “Menino da Porteira” e “Caminheiro”. Foto: Divulgação / Festa de Santo Antônio

“Estamos muito satisfeitos com essa primeira semana. Trabalhamos muito para oferecer um local com conforto, ótimas comidas e boas atrações para favorecer o convívio e a presença das famílias. Por isso ficamos muito felizes com essa presença maciça”, avaliou o reitor da Basílica, padre Leandro Ricardo.

Nesta semana a 118ª Festa de Santo Antônio recebe Ruan & Leandro, Nivaldo Luiz e Rogério & Billy e a Banda Alto Astral, respectivamente na sexta (8), sábado (9) e domingo (10). O evento acontece também no dia 12 com o esperado show da dupla Cezar & Paulinho e no dia 13, dia de Santo Antônio, quando recebe o Trio Virgulino.

Próximos Shows:

Dia 08 (Sexta-feira) – Ruan & Leandro

Dia 09 (Sábado) – Nivaldo Luiz & Rogério e Billy

Dia 10 (Domingo) – Alto Astral

Dia 12 (Terça-feira) – Cezar & Paulinho

Dia 13 (Quarta-feira) – Trio Virgulino

As informações são da assessoria de comunicação da Festa de Santo Antônio.