10 equipes são selecionadas para final do Hackaton Start, do Inver Group

Anúncio das equipes vencedoras acontece ao vivo, no dia 11 de fevereiro, no canal do reality no YouTube

O reality Hackathon Start, do Inver Group, segue para a reta final com 10 equipes selecionadas. O anúncio dos vencedores acontece ao vivo, no dia 11 de fevereiro, no canal do YouTube da iniciativa .

O Hackathon Start é uma maratona de tecnologia que busca novas ideias para os setores mobilidade, educação, gestão, energia e água, que são tratados como “planetas”.

Hackaton contou com 60 horas de mentorias para melhorias de projetos – Foto: Reprodução

Nesta fase final, os grupos desenvolverão o último desafio proposto pela iniciativa, intitulado de “Jornada de Sucesso”, que será passado aos participantes nesta quarta-feira (2).

Para os dois primeiros planetas, foram selecionadas apenas uma equipe em cada. Em Gestão e Energia, foram escolhidas três equipes em cada, além de duas para o Planeta Água. Dos 10 selecionados para concorrer à grande final, sete são grupos do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), de Americana.

“Foi interessante isso dentro do processo, porque o pessoal do Senai, o pessoal mais novo quando a gente pega as idades, foi o que mais absorveu o processo de mentoria que a gente propôs”, contou o idealizador do Hackathon e responsável pela UniverCidade Inver, Eryvelton Baldin.

Durante a jornada no reality, houve quase 60 horas de mentorias para as equipes participantes, sendo elas individuas e coletivas, propondo melhorias para os projetos.

Os cinco melhores projetos classificados na competição farão parte da incubadora do grupo, a StartInver. Já o vencedor da maratona, além da incubação do projeto, receberá um prêmio de R$ 10 mil reais.

Confira os 10 selecionados e os respectivos projetos:

Planeta Gestão:

Planeta Educação

Planeta Água

Planeta Mobilidade

Planeta Energia