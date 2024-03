Americana recebe R$ 200 mil em equipamentos para Assistência Social

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, recebeu equipamentos no valor de R$ 200 mil para as unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros Jardim Guanabara e Praia Azul, além do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). A entrega ocorreu na manhã desta terça-feira (5), na sede da secretaria.

O investimento foi viabilizado por uma emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), intermediada pelo vereador Marcos Caetano (PL).

Veículo e outros objetos adquiridos com os recursos destinados por emenda parlamentar – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Entre as aquisições estão um veículo Fiat Argo 1.0 zero quilômetro, notebooks, aparelhos de ar-condicionado, lavadora de roupas, refrigerador, bebedouro, micro-ondas, projetor multimídia e móveis de escritório, entre outros equipamentos.

“Agradeço ao deputado Dirceu Dalben e ao vereador Marcos Caetano, em nome do prefeito Chico Sardelli (PL), pelo apoio na conquista dos equipamentos para a cidade. Estes equipamentos serão de grande utilidade para o trabalho que é desenvolvido nos Cras e Creas”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, fala durante evento nesta terça – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do trabalho voltado à área.

“Todos os funcionários e a rede de apoio nos Cras e Creas são pessoas que trabalham por uma Americana melhor. Estamos equipando serviços que atendem a população em situação de vulnerabilidade social. Essa gestão tem um olhar diferenciado, que se importa pelas causas sociais e pelo bem-estar da população”, disse Juliani.

“É gratificante ver que a Assistência Social transformou os recursos em equipamentos de trabalho para os funcionários que atendem no dia a dia a população que mais precisa. Buscamos atender Americana em todas as áreas”, afirmou Dalben.

Na ocasião, a secretária de Assistência Social ainda entregou um ofício solicitando recursos na ordem de R$ 500 mil para a manutenção dos CRAS. A entrega também contou com a presença do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.