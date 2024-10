Americana realiza 260 exames durante mutirão ‘Saúde da Mulher’

No próximo sábado haverá o Dia D na cidade, com o objetivo de intensificar a realização dos exames em UBSs

Dia D será realizado no sábado - Foto: Atenção Básica / Divulgação

O mutirão “Saúde a Mulher”, uma das iniciativas da campanha Outubro Rosa em Americana, realizou neste sábado (12) 136 mamografias e 124 exames de Papanicolau, totalizando 260 exames. No próximo sábado (19) haverá o Dia D, com o objetivo de intensificar a realização dos exames em diversas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no município.

“Estamos unidos na luta contra o câncer de mama, promovendo a conscientização e ampliando o acesso aos exames de rastreamento. É fundamental que as mulheres saibam da importância do diagnóstico precoce, pois ele é essencial e ajuda a salvar vidas”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A campanha segue o modelo adotado em março deste ano, com uso de um veículo adaptado para a realização das mamografias. Já as coletas para os exames de Papanicolau serão feitas pelos técnicos da rede municipal.

As mulheres precisam ter idade entre 40 e 69 anos para a mamografia, enquanto para o Papanicolau a faixa etária contemplada é de 25 a 64 anos. Para fazer qualquer um dos exames é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto.

Dia D

No próximo sábado (19) será realizado o Dia D, para intensificação da campanha, quando haverá maior oferta de exames Papanicolau.

Serão disponibilizadas 210 mamografias, sendo 70 para cada unidade de saúde participante da ação, por ordem de chegada e com uso de senhas. Os exames de Papanicolau serão todos por livre demanda.

“A prevenção é o principal método para manter a saúde da mulher em dia, por isso é muito importante que elas busquem o serviço e realizem os exames”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Programação

Dia 19 (sábado), das 8h às 16h:

(Mamografias e Papanicolau)

UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, 316

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

UBS Jardim Brasil – Rua Benedito A. Bertossi, 480

(Somente Papanicolau)

UBS Jardim Ipiranga – Rua Itambé

ESF Liberdade – Avenida Serra do Mar, s/n

UBS Parque das Nações – Rua Austrália, 301.