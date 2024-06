Americana prorroga campanha de vacinação contra gripe até 14 de julho

Orientação para ampliação do prazo é do governo estadual e, além de Americana, Hortolândia também já informou continuidade da imunização

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 14 de julho. A medida segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações relacionadas à doença. Antes, o fim da campanha estava programado para ocorrer nesta sexta-feira (28).

Por ser uma recomendação do governo estadual, a expectativa é de que todas as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) adotem a medida, mas, até o final da tarde desta quarta-feira, além de Americana, somente Hortolândia havia confirmado a ampliação do prazo.

Vacinação contra a gripe em Americana segue até o dia 14 de julho – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A vacina é destinada a todas as pessoas com idade superior a seis meses que ainda não tenham sido imunizadas este ano. Desde março foram aplicadas 45.726 doses em Americana.

Para se imunizar, basta procurar qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde), de segunda até sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção da unidade da Praia Azul, cujo horário é das 8h às 20h.

“Nós esperamos que com a prorrogação haja maior busca por parte das pessoas para se protegerem contra a gripe. A doença pode evoluir para quadros muito graves, principalmente em crianças e idosos, sendo que em muitos casos acaba levando o indivíduo a óbito”, alertou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

A campanha é nominal, a exemplo da vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, é obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS. Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais precisam obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Hortolândia

Em Hortolândia, de acordo com a Secretaria de Saúde, foram imunizadas 47.732 pessoas. Na campanha deste ano, gestantes, puérperas, crianças e idosos são os públicos prioritários e a meta é imunizar 90% dessas pessoas. Até o momento, a cobertura vacinal desses quatro públicos em Hortolândia está em 48%, número maior que o registrado no Estado de São Paulo (43%) e no Brasil (42%).

Para receber a vacina contra a gripe basta ir a alguma UBS da cidade e apresentar algum documento com foto e o CPF.