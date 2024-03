Americana ganhou 8 novas escolas no ano passado, maior aumento desde 2007

Dados do Censo Escolar 2023 divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostram que Americana ganhou oito escolas no ano passado, maior número desde o início da coleta das informações, em 2007.

Ao todo, a RPT (Região do Polo Têxtil) ganhou 22 escolas no ano passado. O total saltou de 628 para 650, uma alta de 3,5%. Os números englobam as redes estadual, municipal e particular.

Das 22 novas escolas, 17 são privadas, sendo oito localizadas em Americana. Sumaré ganhou seis unidades particulares e Santa Bárbara d’Oeste outras três.

O município barbarense também viu o número de unidades municipais subir de 52 para 56. Além disso, Hortolândia ganhou uma escola na rede municipal.

Lara Crivelaro, CEO da Efígie Educacional, afirma que a análise dos dados deve considerar os efeitos da pandemia nos anos anteriores, destacando o fechamento de muitas escolas, principalmente de educação infantil, durante esse período.

De acordo com ela, com a retomada pós-pandemia em 2022, houve um aquecimento na economia, o que favoreceu o aumento significativo no número de escolas em 2022 e 2023, à medida em que os pais voltaram ao trabalho e as crianças retornaram às escolas.

Lara também destaca o investimento de grandes redes em expandir para mais cidades, oferecendo propostas pedagógicas diferentes, como escolas bilíngues, para atender à demanda por educação de qualidade. Ela ressalta ainda a insatisfação crescente com a qualidade da educação pública e a busca por alternativas privadas, inclusive por meio de modelos de escolas com mensalidades acessíveis.

Maurício Berbel, consultor da Alabama Consultoria Educacional, menciona que algumas regiões próximas a São Paulo registraram crescimento, mesmo durante a pandemia, devido à migração de pessoas da capital para o home office.

Ele afirma que, em 2022 e 2023, houve uma recuperação total de alunos, com muitas famílias retornando às escolas particulares. “Muitas famílias que tinham migrado para escola pública durante a pandemia, por insatisfação ou outros motivos, começaram a retornar no mesmo patamar que antes para escolas particulares”.

Berbel também sugere que o aumento no número de escolas pode ser resultado da abertura de novas unidades pelas mesmas instituições ou da expansão para novos segmentos, como separar os ensinos fundamental e médio em unidades distintas.

No País, a quantidade de matrículas na Educação Básica da rede pública em 2023 reduziu para 37,9 milhões, frente a 38,4 milhões em 2022 – uma queda de 1,34%. Ao mesmo tempo, as matrículas na rede privada passaram de 9 milhões para 9,4 milhões, quando comparados 2022 e 2023.

*Número de escolas por município

Cidade: anos de 2022 e 2023

Americana: subiu de 156 para 164

Hortolândia: subiu de 121 para 122

Nova Odessa: tinha 40 e seguiu com 40

Santa Bárbara: subiu de 132 para 139

Sumaré: subiu de 179 para 185

Total: foi 628 para 650.

*Os dados consideram as redes estadual, municipal e particular.

Número de escolas particulares por município

Cidade: anos de 2022 e 2023

Americana: tinha 64 e foi para 72

Hortolândia: tinha 31 e seguiu com 31

Nova Odessa: tinha 8 e seguiu com 8

Santa Bárbara tinha 45 e foi para 48

Sumaré tinha 103 e foi para 109.

Fonte – Censo Escolar 2023