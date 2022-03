Americana e Santa Bárbara têm 6,2 mil títulos de eleitor cancelados

Americana e Santa Bárbara d’Oeste têm 6.273 títulos de eleitor cancelados, de acordo com informações do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). O interessado tem até o dia 4 de maio para solicitar junto ao órgão a regularização para votar nas eleições de 2 de outubro.

Em Americana, as duas zonas eleitorais, 384ª e 158ª, no Residencial Boa Vista e na Vila Medon, respectivamente, somam 3.348 títulos cancelados até a última eleição. Já em Santa Bárbara d’Oeste, 2.925 eleitores precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral por não ter votado ou justificado a ausência às urnas em três pleitos consecutivos.

Além disso, o título pode ter sido cancelado pelo não comparecimento ao cadastramento biométrico obrigatório, o que ainda não é o caso em Americana.

Apesar dos títulos cancelados, os municípios contam com 315.323 eleitores aptos a votarem. Em Americana, são 175.226 e, em Santa Bárbara, 140.097 eleitores.

Para regularizar o título é preciso solicitar a revisão do documento, de acordo com o TRE. O primeiro passo é checar de maneira on-line se existe débito com a Justiça Eleitoral. Se houver, basta emitir a guia pelo site, efetuar o pagamento e aguardar um prazo de até cinco dias para processamento no sistema.

E-título, o formato do título de eleitor no smartphone – Foto: Antonio Augusto_Ascom_TSE_06.10.2020

Após a quitação, o eleitor deve solicitar a revisão por meio do preenchimento do “Formulário Título Net”, anexando documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência, fotografia “selfie” com o documento, e comprovante de quitação militar.

O órgão ressalta que neste momento o atendimento presencial nos cartórios eleitorais está suspenso, só sendo possível em situações excepcionais. Em caso de necessidade comprovada, é possível esclarecer dúvidas ou agendar atendimento presencial, pelo e-mail com a zona eleitoral.

Contato. O e-mail é zexxx@tre-sp.jus.br, substituindo o “xxx” pelo número da zona. Por exemplo, se a zona eleitoral é a 158, o e-mail será ze158@tre-sp.jus.br.