Americana e Santa Bárbara iniciam imunização contra gripe

Idosos com 80 anos ou mais poderão tomar vacina em antecipação da campanha

As Secretarias de Saúde de Americana e Santa Bárbara d’Oeste vão seguir o Estado e antecipar a vacinação contra a gripe para idosos com 80 anos ou mais para este domingo (27). Moradores com 60 anos ou mais serão contemplados a partir de 4 de abril, data oficial do início da campanha.

Em Americana, o posto de vacinação no domingo será na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Gallo, com atendimento sem necessidade de agendamento, das 8h30 às 15h30. Durante a semana, a vacinação continua para esse público em todas as unidades de saúde, das 13h às 15h30.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou em nota que seguirá as determinações do Estado e ainda avalia a estratégia que será adotada no domingo.

Vacina contra a gripe – Foto: Carla Brito / Prefeitura de Americana

Já Sumaré começa a vacinação dos idosos com 80 anos ou mais na próxima segunda. Além desse público, serão imunizados, nesta etapa, colaboradores da saúde. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, em todas as UBSs.

A meta do município é vacinar 23,9 mil idosos e 4.788 trabalhadores da saúde. Para receber a dose, basta apresentar a carteira de vacinação ou identificação.

“É fundamental que a população se proteja do vírus H1N1 e, a melhor forma, é fazendo a vacinação. Nossas unidades de saúde estão prontas para receber a população, sempre com todos os cuidados e normas de proteção. A prevenção é fundamental”, afirmou Rafael Virginelli, secretário de Saúde de Sumaré.

Hortolândia disse apenas que não vai aderir a antecipação da campanha e Nova Odessa não respondeu até o fechamento desta edição.

De acordo com o calendário da Secretaria Estadual de Saúde, a partir de 2 de maio será a vez das crianças com idade entre seis meses e cinco anos, além das gestantes e puérperas, receberem o imunizante. No dia 9 de maio serão os professores de ensino regular (básico e superior), portadores de deficiência permanente, portadores de comorbidades e indígenas.

E no dia 16 de maio, a vacina se estende aos profissionais das forças de segurança, salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, incluindo jovens sob medidas socioeducativas.