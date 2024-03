Americana e região iniciam vacinação contra a gripe nesta segunda; veja quem pode se vacinar

Começa nesta segunda-feira (25) a campanha anual de vacinação contra a gripe. Na região, a vacina será aplicada em unidades básicas de saúde para grupos prioritários (veja abaixo). Neste ano, o calendário de vacinação foi antecipado pelo governo estadual.

Quem pode tomar a vacina da gripe:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

– Idosos

– Gestantes

– Puérperas

– Professores e demais profissionais que atuem dentro da instituição escolar (pública ou privada)

– Indígenas não aldeados

– Trabalhadores da saúde

– Pessoas com deficiência permanente

– Adolescentes em medidas socioeducativas

– População privada de liberdade

– Pessoas com comorbidades

– Integrantes das Forças Armadas

– Pessoas em situação de rua

– Integrantes das forças de segurança e salvamento

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

– Trabalhadores do setor portuário

Em Americana, a vacina contra a gripe estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, este ano a campanha será nominal, a exemplo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, será obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS, além de documento que comprove pertencer ao grupo elegível.

Vacinação contra a gripe em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Vigilância Epidemiológica esclarece que todos os profissionais dos grupos prioritários deverão comprovar atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais deverão obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

No caso das pessoas com comorbidades, estas deverão apresentar receita, laudo ou carta médica que comprove a doença. Já os indivíduos com deficiência permanente poderão apenas se autodeclarar.

“A vacinação contra a gripe é de fundamental importância, pois há muitos casos da doença que evoluem para quadros graves e óbito. Uma das principais maneiras de prevenção é tomar a vacina, que é de graça, segura e muito eficiente”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Britto.

Vacina contra a gripe, que começa a ser aplicada nesta segunda – Foto: Divulgação

Em Santa Bárbara d’Oeste, os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente. Confira os locais de vacinação contra a gripe na cidade:

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224