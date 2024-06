Americana e Nova Odessa descartam ampliar faixa etária de vacinação contra a dengue

Ministério da Saúde autorizou ampliação do público-alvo da campanha em casos de lotes com vencimento em junho e julho

O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue, em casos de lotes com vencimento em 30 de junho e 31 de julho.

No entanto, na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana e Nova Odessa já descartaram a possibilidade de expansão da campanha. Por outro lado, Santa Bárbara d’Oeste aguarda orientação do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Campinas, enquanto Sumaré e Hortolândia ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

A recomendação do ministério é que a aplicação das doses seja liberada, preferencialmente, para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Atualmente, a campanha de imunização é voltada para a faixa etária de 10 a 14 anos.

Caso essa estratégia não permita o “uso oportuno” das doses, as secretarias de Saúde poderão iniciar campanhas para imunizar pessoas de 4 a 59 anos, faixa etária recomendada pela fabricante da vacina usada no SUS (Sistema Único de Saúde).

Em Americana, a Vigilância Epidemiológica informou que não haverá ampliação da faixa etária, pois o município não possui lotes de vacina com vencimento nos meses de junho e julho. Atualmente, a cobertura vacinal está em 16,35%, com 2.150 pessoas imunizadas.

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa também declarou que não possui vacinas próximas do vencimento. Desde o início da campanha, o município já aplicou 842 doses da vacina contra a dengue em adolescentes de 10 a 14 anos.

Santa Bárbara d’Oeste, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, já aplicou 1.774 doses em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A cidade possui uma população estimada de 10.063 pessoas nessa faixa etária.

A ampliação temporária do público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue já havia sido adotada em abril, devido à baixa procura e à proximidade do vencimento de lotes. Naquela ocasião, a medida evitou o desperdício de imunizantes com validade até 30 de abril.

O Ministério da Saúde não divulgou a quantidade de doses disponíveis com vencimento em junho e julho, nem especificou quais estados e municípios possuem lotes prestes a vencer.