Município fechou 118 vagas, de acordo com informações do Caged divulgadas nesta segunda-feira (2)

O município de Americana fechou 118 vagas de emprego formal em agosto, tornando-se a única cidade na RPT (Região do Polo Têxtil) com saldo negativo no período.

O resultado foi fortemente influenciado pela indústria, que encerrou o mês com 249 vagas a menos.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Leandro Zanini, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, destacou que não há um segmento específico em redução de postos de trabalho, mas apontou para a influência das altas taxas de juros, que resultam em menos investimentos por parte dos empresários industriais.

Ele mencionou que há muitas vagas em aberto nas indústrias, mas poucas pessoas qualificadas para preenchê-las.

A economista Eliane Rosandiski, do Observatório da PUC-Campinas, ressaltou que a queda significativa na indústria é notável, especialmente quando se trata de empregos masculinos na faixa etária de 25 a 39 anos.

Essa faixa tende a ter um padrão de renda mais elevado, tornando a situação ainda mais preocupante.

Por outro lado, Santa Bárbara d’Oeste se destacou com a criação de 440 vagas, especialmente no setor de serviços, com 303 oportunidades.

Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa também registraram saldos positivos, gerando 316, 133 e 74 oportunidades, respectivamente.

“O comportamento da economia na RPT é caracterizado pela influência das indústrias na geração de demanda para atividades secundárias, como comércio e serviços. O cenário econômico permanece em foco, exigindo uma análise cuidadosa à medida que a região busca equilibrar suas atividades econômicas em meio a desafios e oportunidades”, conclui Eliane.