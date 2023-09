Americana é a cidade do Brasil que mais estimula a conectividade, diz ranking

Município venceu a edição 2023 do Cidades Amigas do 5G; premiação foi realizada em Brasília

Americana venceu a edição 2023 do Ranking Cidades Amigas do 5G, divulgado nesta quarta-feira (13) pela Conexis Brasil Digital, durante o Painel Telebrasil Summit 2023. A premiação foi acompanhada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, que representou o prefeito Chico Sardelli (PV) no evento, realizado em Brasília.

O prêmio reconhece ações dos municípios para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade. O levantamento avaliou 201 municípios brasileiros com mais de 150 mil habitantes.

“Nossa cidade está preparada para se adequar rapidamente ao ritmo do avanço da tecnologia, que vai nos ajudar a aproveitar as melhores oportunidades de desenvolvimento. Fico feliz em ver esse trabalho reconhecido nacionalmente”, disse Chico.

“Quem ganha com isso é a população, que tem a tecnologia ao seu alcance de forma cada vez mais ágil. E também pela atenção que a cidade desperta para novos investimentos neste segmento”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

“Este é um prêmio muito importante que coloca Americana definitivamente entre as cidades mais conectadas do Brasil. Temos trabalhado muito para desburocratizar nossos processos e tornar Americana cada vez mais atrativa para investimentos e pronta para o futuro. Americana cada dia mais inteligente e humana”, avaliou o secretário Rafael de Barros.

Entre as dez primeiras colocadas no ranking, nove são do Estado de São Paulo: Americana (1º), Jacareí (2º), Pindamonhangaba (3º), Indaiatuba (4º), Jaú (5º), Mogi Guaçu (6º), Bauru (7º), Itu (9º) e Araraquara (10º). Americana foi a cidade que mais avançou posições e também conquistou o prêmio desta categoria na região Sudeste.

Americana e as demais cidades no topo do ranking se destacam pelos seguintes pontos:

Autorização para instalação em até 60 dias;

Centralização e simplificação de procedimentos administrativos;

Processos e documentação claramente definida;

Cobrança de taxas condizentes ao valor efetivamente necessário para execução do licenciamento municipal.

Em um pouco mais de um ano de operação no Brasil, o 5G já chegou a mais de 12,7 milhões de acessos e mais de 170 cidades atendidas. Todos os rankings podem ser acessados em www.conecte5g.com.br.

Legislação

Americana também se destaca nesta área por possuir a Lei Municipal 6676/2022, de autoria da vereadora Nathália Camargo (Avante), que estabelece os procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação autorizada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), atendendo à legislação federal em vigor.

De acordo com a vereadora, a sanção da lei pelo prefeito foi fundamental para que Americana esteja preparada para investimentos. “A legislação ficou mais flexível para que não haja dificuldades e burocracia ao desenvolvimento do 5G. Com a vinda dessa tecnologia, Americana consegue atrair novas empresas e equipamentos tecnológicos de ponta com geração de renda e emprego”, destacou Nathália.