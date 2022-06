Americana cria banco de ração e utensílios para animais

Americana passou a contar com um banco municipal de ração e utensílios para animais, conforme decreto publicado pela prefeitura no Diário Oficial desta quinta-feira. As doações podem ser feitas em três pontos e serão distribuídas pelo Executivo para as instituições que se cadastrarem no programa.

A ideia surgiu por meio de um projeto de lei do vereador Léo da Padaria (PV), e o banco está sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.

“Passamos por um longo período de pandemia, e as arrecadações de ração caíram bastante. Nós temos bastantes protetores de animais no nosso município, que fazem um trabalho de excelência e vêm sofrendo com a falta dessas doações”, disse o parlamentar.

Os pontos de coleta são a sede da Secretaria de Meio Ambiente (Rua Florindo Cibin, 435, Vila Medon), a Casa da Agricultura (Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi) e o Centro de Controle de Zoonoses (Avenida Heitor Siqueira, 1.520, Jardim da Mata).

As entidades que quiserem receber rações e utensílios precisam preencher um Pedido de Recebimento de Doação, pelo qual devem informar, inclusive, o número de animais atendidos.

O decreto da prefeitura deixa claro que as instituições não podem comercializar as doações recebidas. Quem descumprir a regra terá o benefício suspenso pelo prazo de um ano. Em caso de reincidência, será excluído do cadastro de beneficiários e poderá responder criminalmente pela irregularidade.

“Fico feliz. O prefeito reconheceu a importância do nosso projeto para a população de Americana”, comentou Léo.