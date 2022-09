Alunos do Sesi Americana conquistam 1º lugar na Jornada Brasileira de Foguetes

Alunos do Sesi (Serviço Social da Indústria) de Americana foram campeões da 30ª Jornada Brasileira de Foguetes, realizada entre os últimos dias 12 e 15 de setembro na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A competição envolveu 29 equipes de escolas públicas e particulares de diferentes regiões do país.

O lançamento com a maior distância – conquistada pela equipe de Americana – foi 318,3 metros. Foi o sexto maior lançamento de todas as edições da jornada. Nas 30 competições, apenas 10 equipes conseguiram resultado igual ou superior a 300 metros. O segundo lugar, nesta jornada, atingiu 287 metros.

O Sesi foi representado pelos alunos Giovanni de Luca Gomieri, Yasmin de Oliveira Bonet e Layne Levi Cassemiro de Souza. “Tinha estudantes que já haviam participado da jornada e alunos que estavam ali pela primeira vez. Foi uma troca muito grande de experiências e de conhecimentos. No momento da premiação, estávamos com a ansiedade a mil tamanha era nossa felicidade. Foi muito gratificante, muito bom esse reconhecimento”, declarou Layne, 17 anos.

Giovanni, Layne, Yasmin e o professor Edvaldo: equipe premiada – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A jornada é organizada pela OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), sendo dividida em duas etapas. A primeira, regional – Mostra Brasileira de Foguetes – na qual os estudantes constroem seus protótipos a partir de garrafas pets e realizam seus lançamentos. Esses lançamentos são relatados à comissão da OBA e servem de parâmetro para distribuição de medalhas.

De acordo com o professor de Ciências da Escola Sesi Americana, Edvaldo Milan, nesses lançamentos da etapa regional vários estudantes conquistaram medalhas, porém, apenas uma equipe é credenciada para participar da fase nacional.

“A preparação começou em fevereiro, foram muitos testes. Em maio, tivemos, no município, a Copa Americanense de Foguetes, na qual a mesma equipe se consagrou campeã”, afirmou.

Segundo o professor, essas conquistas são fruto de um trabalho coletivo realizado por toda comunidade escolar e coloca não apenas a escola em evidência, mas também a cidade de Americana por se tratar de um evento de abrangência nacional.

“As olimpíadas científicas estão sendo cada vez mais valorizadas, inclusive com a possibilidade de ingresso em instituições de ensino superior tanto públicas como particulares sem a necessidade de passar por um processo seletivo”, contou Milan.

A equipe do Sesi Americana se prepara agora para participar do 2º Torneio Regional de Foguetes de Itapetininga, última competição do ano.