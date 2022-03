Alunos do Polivalente ficam sem matemática com saída de professor

Estudantes da Etec Polivalente, em Americana, estão sem aula de matemática desde o afastamento do professor Roberto Torezan, de 67 anos, no dia 15 de fevereiro, após ter feito um discurso homofóbico.

As falas do docente, em sala de aula, foram gravadas por estudantes, que postaram o áudio de mais de oito minutos em uma página criada nas redes sociais, tentando chamar atenção.

Nesse áudio, o professor de matemática teria exposto opiniões pessoais sobre homossexuais, aos quais se refere como “coluna do meio”, além de ter se manifestado contrário ao casamento gay.

Em nota, o CPS (Centro Paula Souza) informou, nesta quinta-feira (24), que o edital para a contratação de professor substituto está em andamento e que as aulas serão repostas.

O LIBERAL apurou que um professor, de forma voluntária, tem gravado conteúdos de matemática e passado aos alunos para que eles não fiquem totalmente desassistidos na disciplina. O CPS, no entanto, disse que esse trabalho não é considerado aula.

De acordo com a instituição, o professor está afastado por um período inicial de 180 dias e o relatório da apuração preliminar foi enviado no dia 17 de fevereiro à PPD (Procuradoria de Procedimentos Disciplinares), da PGE-SP (Procuradoria Geral do Estado).

O MP (Ministério Público) de Americana também instaurou inquérito civil para apurar o caso. O procedimento tem por finalidade investigar a existência, no âmbito escolar, de políticas anti LGBT fóbicas adequadas e suficientes ao combate e enfrentamento da discriminação.

Por meio de nota, o CPS afirmou que promove diversas ações, como capacitação de docentes e palestras com o objetivo de orientar e prevenir atitudes contrárias aos direitos civis.

Em entrevista ao LIBERAL, em fevereiro, Torezan, que há 31 anos ministra aulas na Etec, afirmou que nunca cometeu discriminação contra alunos e que apenas manifestou suas opiniões durante uma conversa informal.

Para o docente, ocorreu um bate-papo, com posições diferentes, sobretudo em virtude da diferença geracional e nada mais do que isso.